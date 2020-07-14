YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ademsan Makine, yurt içi projelerini teslim etmeyi sürdürüyor

Ademsan Makine, yurt içi projelerini teslim etmeyi sürdürüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.07.2020 09:48 | Son Güncelleme

Haziran ayı içerisinde 4 büyük yurt içi projesini tamamlayan Ademsan Makine, "yükseklikte güvenilir çözüm" ilkesiyle bugüne kadar gerek yurt içi gerekse yurt dışı yüzlerce proje gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Ademsan Makine, haziran ayı içinde 4 büyük yurt içi projesini teslim etti.

Ademsan Makine'den yapılan açıklamaya göre, haziran ayı içerisinde 4 büyük yurt içi projesini tamamlayan şirket, "yükseklikte güvenilir çözüm" ilkesiyle bugüne kadar gerek yurt içi gerekse yurt dışı yüzlerce proje gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre şirket, İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları operasyon binasına 3 adet Ast-30 Monoray ve 1 adet Ast-60 kurulumu yapıldı.

Çift güvenlik halatı, emniyet kilit sistemi, halat gerilim kontrolü gibi güvenlik önlemleri ve Avrupa normlarına (EN 1808 standartları) uygun olarak projelerin üretim ve montajları yapıldı.

Ege Yapı Maslak Square projesinde yer alan iki ofis bloku için tasarlanan Ast-60 Cephe Temizleme Sistemleri de testleri yapılarak teslim edilirken, aşırı yük algılama sistemi, alt çarpma önleyici bar, limit siviçi ve üst limit siviçi gibi özellikleri sayesinde operatör hatalarını önleyen cephe temizleme sistemleri her yükseklikte güvenilir çözümler sunuluyor.

Projenin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Ademsan Makine, haziran ayı içerisinde NG Hotels için Sapanca'da gerçekleştirilen projeye özel Ast-30 Monoray teslimatını gerçekleştirdi.

Bina cephesine özel, bağlantı ayakları ile montajı yapılan monoray üzerinde yatay ve dikey hareket edebilen bu sistem ile cephe temizlikleri kolay yapılıyor.

Kastamonu'nun en büyük AVM, otel, rezidans karma yaşam projesi "Kastamall AVM" projesine de şirket, Ast-50 Cephe Temizlik Sistemi ile katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ademsan Makine Genel Müdürü Ramazan Albayrak, tamamlanan projeler ile ilgili, "Uzun yıllar cephe temizlik sistemleri yurt dışından temin ediliyordu. Bu hem büyük maliyet, hem bakım zorluğu oluşturuyor hem de özgünlük sağlayamıyordu. Yerli üretim sayesinde artık büyük projelere çözümler çok hızlı sunulabiliyor. 2004 yılında çıktığımız bu yolda yüzlerce proje gerçekleştirmenin biz de gururunu yaşıyoruz. Haziran ayında teslim ettiğimiz bu güzel projelerle yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:37
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:43
Yatsı
22:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.