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Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

02.05.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cevher Erdem’in kulüp başkanı olduğu Adıyaman 1954 Spor, 3. Lig’den 2. Lig’e yükseldi. Şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak Türk futbol tarihine geçen Cevher Erdem, "Her şey son dakikada oldu. Hüzünlü bir sevinç var, mutluluk var. Ben son dakika artık soyunma odasına gittim ağlamaya başladım. 'Bitti' dedim her şey. Allah'a şükür Kozan bizi sevindirdi. Şampiyonluk biraz daha zor oldu. Şu an ayaklarım titriyor. Şampiyon olduk ama inanılmaz derecede hüzünlendim" ifadelerini kullandı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda Karbel Karaköprü Belediyespor’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Adıyaman 1954 Spor, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle şampiyon oldu.

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı Cevher Erdem ise futbol tarihinde Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı oldu.

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Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan maç sonrasında Adıyaman 1954 Spor şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Maç sonrası gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulunan Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Cevher Erdem, "Her şey son dakikada oldu. Hüzünlü bir sevinç var, mutluluk var. Ben son dakika artık soyunma odasına gittim ağlamaya başladım. 'Bitti' dedim her şey. Allah'a şükür Kozan bizi sevindirdi. Şampiyonluk biraz daha zor oldu. Şu an ayaklarım titriyor. Şampiyon olduk ama inanılmaz derecede hüzünlendim" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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