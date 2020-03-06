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Adıyaman Barosu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Adıyaman Barosu Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedenle basın açıklaması yaptı.Adalet Sarayı girişinde basın açıklaması yapan Adıyaman Barosu Kadın Komisyonu üyelerine diğer avukatlarda destek verdi.Komisyon Üyesi Gülden Gerger Kuzu tarafından yapılan basın açıklamasında, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyadaki kadınların kendilerini ailede, toplumda, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda eşit bir birey olarak görmeyen zihniyetlere karşı dayanışma ruhuyla hareket ederek; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin ortadan kaldırılması için gerekli eğitim, kültür, ekonomik ve yasal alanda çalışmalar yapılması taleplerini dile getirdikleri mücadele ve dayanışma günüdür.Bugün yürütmekte olduğumuz mücadelede çok daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız vardır.

Adıyaman Barosu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

Adıyaman Barosu Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedenle basın açıklaması yaptı.
Adalet Sarayı girişinde basın açıklaması yapan Adıyaman Barosu Kadın Komisyonu üyelerine diğer avukatlarda destek verdi.
Komisyon Üyesi Gülden Gerger Kuzu tarafından yapılan basın açıklamasında, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyadaki kadınların kendilerini ailede, toplumda, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda eşit bir birey olarak görmeyen zihniyetlere karşı dayanışma ruhuyla hareket ederek; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin ortadan kaldırılması için gerekli eğitim, kültür, ekonomik ve yasal alanda çalışmalar yapılması taleplerini dile getirdikleri mücadele ve dayanışma günüdür.
Bugün yürütmekte olduğumuz mücadelede çok daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Kadınlar olarak bizler başka bir dünyanın mümkün olabileceği çığlığını omuz omuza atmak durumundayız. Maalesef dünyada eşitsizlik, yoksulluk, şiddet ve savaşlar giderek artmaktadır. Bizler savaşı, yoksulluğu, eşitsizliği, şiddeti arttıran sistemi sorgulamadan ve değiştirmeden kadının insan haklarının ihlalinin ortadan kaldırılamayacağının bilinciyle, insanları yoksulluğa iten, eşitsizliğe, şiddete ve savaşa yol açan bu sömürü düzeninin değişmesi gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.
Kuzu ayrıca, kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar alma süreçlerine etkin ve eşit biçimde katılmaları için eşit fırsatlar tanınması gerektiğini dile getirdi.

Adıyaman Barosu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

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