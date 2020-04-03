YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman Belediyesi esnafa borçlarını ödeyecek

Adıyaman Belediyesi esnafa borçlarını ödeyecek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.04.2020 17:56 | Son Güncelleme

Şehir genelinde korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini arttırarak sürdüren Adıyaman Belediyesi, zor durumda olan ve belediyeden alacağı bulunan esnafı da unutmayarak önemli bir adım attı.Korona virüs sebebiyle dünyanın büyük bir kısmında olduğu gibi Adıyaman’da da yaşamın olumsuz etkilenmesinden dolayı ekonomik sorun yaşayabilecek halka çeşitli yollarla destek sağlayan Adıyaman Belediyesi, hizmet alımları kapsamında belediyeden alacaklı olan esnafın alacaklarını da kısa süre içerisinde ödeme kararı aldı.Konu ile ilgili bir açıklama yapan yetkililer, “Cumhurbaşkanımızın talepleri doğrultusunda ülkemiz genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında esnaf ve firmaların mağdur edilmemesi için belediyemize iş yapan esnaf ve firmaların alacakları ödenecektir.

Adıyaman Belediyesi esnafa borçlarını ödeyecek

Şehir genelinde korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini arttırarak sürdüren Adıyaman Belediyesi, zor durumda olan ve belediyeden alacağı bulunan esnafı da unutmayarak önemli bir adım attı.
Korona virüs sebebiyle dünyanın büyük bir kısmında olduğu gibi Adıyaman’da da yaşamın olumsuz etkilenmesinden dolayı ekonomik sorun yaşayabilecek halka çeşitli yollarla destek sağlayan Adıyaman Belediyesi, hizmet alımları kapsamında belediyeden alacaklı olan esnafın alacaklarını da kısa süre içerisinde ödeme kararı aldı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan yetkililer, “Cumhurbaşkanımızın talepleri doğrultusunda ülkemiz genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında esnaf ve firmaların mağdur edilmemesi için belediyemize iş yapan esnaf ve firmaların alacakları ödenecektir. Adıyaman Belediyesi olarak bu zor günlerde halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Söz konusu ödemeler için alacaklı esnaf ve firmalarımızdan güncel SGK ve vergi borç dökümlerinin mali hizmetler müdürlüğümüze bildirmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Ankara’da sıcak yemek seferberliği

Ankara’da sıcak yemek seferberliği

Gaziemir’de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi

Gaziemir’de ekmek fırınlarına korona virüs denetimi

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:02
Öğle
12:35
İkindi
16:10
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Doğan Eczanesi
Merkez
Erkan Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Lokman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi

Şüpheli araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi

Besni Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine ‘Destek Kart’

Besni Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine ‘Destek Kart’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.