YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman kişilere karşı işlenen suç azalışında Türkiye birincisi

Adıyaman kişilere karşı işlenen suç azalışında Türkiye birincisi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.11.2020 10:50 | Son Güncelleme

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalar sonucunda kişilere karşı suç olayları azalışında Adıyaman, Türkiye birincisi oldu.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar kapsamında kişilere karşı işlenen suç (kavga, darp, tehdit) olayları 2019 yılının ilk 10 ayında 3 bin 446 olay yaşanırken bu rakam 2020 yılının ilk 10 ayında 2 bin 373’e düşürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalar sonucunda kişilere karşı suç olayları azalışında Adıyaman, Türkiye birincisi oldu.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar kapsamında kişilere karşı işlenen suç (kavga, darp, tehdit) olayları 2019 yılının ilk 10 ayında 3 bin 446 olay yaşanırken bu rakam 2020 yılının ilk 10 ayında 2 bin 373’e düşürüldü. Adıyaman, kişiye karşı işlenen suç olaylarının azalışında Türkiye genelinde 1.sırada yer alma başarısı sağladı. Başta Yunus Polis ekiplerinin ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerin yapmış olduğu sıkı denetimler, olaylara erken müdahale, halk ile sürekli iç içe olmalarından dolayı kişilere karşı işlenen suç azalışında başarının elde edildiği vurgusu yapıldı.
Halkın can ve mal güvenliğine karşı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
12:16
İkindi
15:00
Akşam
17:24
Yatsı
18:43

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Akyüz Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Yıldırım Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.