Adıyaman Nar’ını Türkşeker Tarım satın alacak

Türkşeker Tarım A.Ş., Adıyaman’da son yıllarda üretiminde büyük artış sağlanan nardan 4 bin 500 ton satın alacak.

Buğday, arpa ve özellikle tütüne alternatif ürünler arasında kentte son yıllarda ekilen nar yetiştiriciliği Türkiye’de ilk 10 il arasında yer alıyor.

Adıyaman’da son beş yılda üretimde 4 bin ton seviyelerinden 17 bin tonu aşan bir pazar payına sahip oldu. Türkşeker Tarım bu konuda Adıyaman’daki gelişmeleri takip ettikten sonra aldığı karar ile Adıyaman’dan nar alımına başlayacak.

Türkiye’de, şeker pancarı dışında hububat, mısır, ayçiçeği, patates domates gibi alımlara da başlayan Türkşeker Tarım , Adıyaman’da nar üretimi yapan üreticilerden 4 bin 500 ton nar alımı yapacak.

Adıyaman’da nar üretimi yapan çiftçiler ise, kararın alınmasında büyük çaba gösteren yetkililere teşekkür ederek, “Bu çalışmanın Adıyaman’da yapılmasına vesile olan, Türkşeker Tarım Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz’e ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’a Adıyaman nar üreticileri olarak teşekkür ederiz” diye konuştu.

