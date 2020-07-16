YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman Valiliğinden korona virüs uyarısı

Adıyaman Valiliğinden korona virüs uyarısı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Adıyaman Valiliği, Adıyaman’da, korona virüs salgınında pozitif vakalarda artış olduğunu duyurarak vatandaşları uyardı.Adıyaman’da, korona virüs (Covid-19) pozitif vakalarında son günlerde artış yaşandığının vurgulandığı Adıyaman Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, “Küresel bir salgın olan korona virüs salgını ile mücadelemiz devam ediyor.

Adıyaman Valiliğinden korona virüs uyarısı

Adıyaman Valiliği, Adıyaman’da, korona virüs salgınında pozitif vakalarda artış olduğunu duyurarak vatandaşları uyardı.
Adıyaman’da, korona virüs (Covid-19) pozitif vakalarında son günlerde artış yaşandığının vurgulandığı Adıyaman Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, “Küresel bir salgın olan korona virüs salgını ile mücadelemiz devam ediyor. Ilimiz genelinde son günlerde pozitif vakalarda öngörümüzün ötesinde bir artış gözlenmektedir. Maalesef bu eğilim artarak devam etmektedir. Korona virüs salgını ile mücadelede elde ettiğimiz kazanımları ne yazık ki yapılan düğün, nişan, taziye, akraba, eş ve dost ziyaretleriyle tehlikeye atıyoruz. Bu törenlerde fiziki mesafe kuralları başta olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı görülmektedir. Bugüne kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi ve daha katı tedbirlerin uygulanması zarureti doğmaması için vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan daha dikkatli olması, maskesiz sokağa kesinlikle çıkmaması, bunun yanında el hijyenine ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, il pandemi ve il hıfzıssıhha kurulunun almış olduğu kararlar ve tedbirlere uyma konusunda vatandaşlarımızın göstereceği gayret genel durumu olumlu yönde değiştirecektir. Vatandaşlarımızın sevinçlerinin acıya dönüştürmemesi için alınan kurallara uyulmasını, kurallara riayet kendimize olduğu kadar yakınlarımıza ve diğer insanlara duyduğumuz saygının göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Adıyaman Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:11
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:55
Yatsı
21:30

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Mahalle arasındaki otluk alan yandı

Mahalle arasındaki otluk alan yandı

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.