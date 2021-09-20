YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı

20.09.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 339 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da 339 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 339 ev karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyorAcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor
Gören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldıGören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldı
Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıAdıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman karantina

Adıyaman Namaz Vakitleri 21 Eylül Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:07
Öğle
12:25
İkindi
15:52
Akşam
18:33
Yatsı
19:49

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Salı

Köroğlu Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Mehmetönder Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.