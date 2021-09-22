YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da "5. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı" açıldı

Adıyaman'da "5. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı" açıldı

22.09.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da "5. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı" açıldı

Adıyaman'da açılan "5. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı", 26 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 32 ilden 70 firmanın stant açtığı fuarın açılışında konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentin coğrafi konumu dolayısıyla tarım yönünden zengin bir il olduğunu söyledi.

Kentin, badem ve Trabzon hurması üretiminde ön sıralarda yer aldıklarını ifade eden Çuhadar, "Tarımda Adıyaman'ın kat ettiği mesafeyi göz ardı edemeyiz, Trabzon hurması üretiminde Adana'dan sonra ikinci iliz, bademde üretimde ilk sırada, nar üretiminde ise 9'uncu sıradayız. 5. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ederim." dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da tarımın öneminden bahsederek, fuarın bölgeye hitap ettiğini vurguladı.

Fuarı düzenleyen Medya Trend Fuarcılık A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı Mustafa Gül ise geleneksel olarak fuar düzenlediklerini anımsatarak, fuar kapsamında salgına ilişkin her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Konuşmanın ardından açılış fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tarım İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yöresel ürünlerin yanı sıra hediyelik eşyaların da bulunduğu fuar, 26 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren olay! Maymun köpeği kaçırıp rehin aldıŞaşkına çeviren olay! Maymun köpeği kaçırıp rehin aldı
PARTNERCinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!Cinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandıAdıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:08
Öğle
12:24
İkindi
15:50
Akşam
18:30
Yatsı
19:46

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Ankara Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.