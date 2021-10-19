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Adıyaman'da 92 ev Kovid-19 karantinasına alındı

19.10.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 92 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 92 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 92 ev karantina kapsamına dahil edildi.

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