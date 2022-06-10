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Adıyaman'da bir evin tuvaletine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

10.06.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da bir evin tuvaletine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Adıyaman'da bir evin tuvaletine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Malazgirt Mahallesi'nde tek katlı bir evin tuvaletinde yılan olduğunu fark eden ev sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yakaladığı yılanı doğal ortamına saldı.

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