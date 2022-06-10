Adıyaman'da bir evin tuvaletine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Adıyaman'da bir evin tuvaletine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Malazgirt Mahallesi'nde tek katlı bir evin tuvaletinde yılan olduğunu fark eden ev sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yakaladığı yılanı doğal ortamına saldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz