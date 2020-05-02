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Adıyaman'da bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.05.2020 15:03 | Son Güncelleme

Adıyaman'da bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bitkin halde bulunan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kahta Devlet Hastanesi çatısında değişik bir kuş gören sağlık çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Çatıda sıkışan ve bitkin haldeki kuşu alan itfaiye ekipleri kuşu belediye bünyesindeki veterinere götürdü.

Kuşun genelde sulak alanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan balaban türü olduğunu gören veteriner hekim durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahta Şefliğine bildirdi.

Koruma altına alınan kuşun, yapılacak tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
balaban kuşu Kahta Koruma

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