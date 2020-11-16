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Adıyaman’da fidan dikimleri devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.11.2020 17:02 | Son Güncelleme

Geleceğe Nefes Ol Projesi kapsamında Adıyaman (KYK) Yurt Müdürlüğü bahçesine bin adet fidan dikimi yapıldı.Adıyaman Yurt Müdürlüğü bahçesine bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında kurum personelleriyle beraber daha yeşil bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.Müdür Keleş, “Gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir Adıyaman bırakmak amacıyla çocuklarımıza da ağaç ve doğa sevgisi kazandırmak amacıyla hep birlikte binlerce fidanı toprakla buluşturduk.

Adıyaman’da fidan dikimleri devam ediyor

Geleceğe Nefes Ol Projesi kapsamında Adıyaman (KYK) Yurt Müdürlüğü bahçesine bin adet fidan dikimi yapıldı.
Adıyaman Yurt Müdürlüğü bahçesine bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında kurum personelleriyle beraber daha yeşil bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.
Müdür Keleş, “Gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir Adıyaman bırakmak amacıyla çocuklarımıza da ağaç ve doğa sevgisi kazandırmak amacıyla hep birlikte binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Amacımız gençlere ve öğrencilerimize farkındalık oluşturmak ve onlarla birlikte bu projeyi sürekli aktif hale getirmek” diye konuştu.

Adıyaman’da fidan dikimleri devam ediyor

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