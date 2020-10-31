Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Koç idaresindeki 02 AAP 180 plakalı otomobil, Kahta-Diyarbakır kara yolunun 2. kilometresinde Mehmet Kelepçe yönetimindeki 02 KH 625 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Çoban ve Lefiye Kent yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma yeniden açıldı.

