Adıyaman'da kurt saldırısından korkup kaçan koyun sürüsünü jandarma buldu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kaybolan koyun sürüsü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Yenibardak Mahallesi'nde yaşayan Z.T, dağlık alandayken kurt saldırısı sonucu sürüsünü kaybetti.

Bir süre sonra Z.T'nin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istemesi üzerine drone destekli çalışma başlatıldı.

Sürü, Hatno meşeliği mevkisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Öte yandan kurt saldırması sonucu 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz