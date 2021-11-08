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Adıyaman'da kurt saldırısından korkup kaçan koyun sürüsünü jandarma buldu

08.11.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kurt saldırısından korkup kaçan koyun sürüsünü jandarma buldu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kaybolan koyun sürüsü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Yenibardak Mahallesi'nde yaşayan Z.T, dağlık alandayken kurt saldırısı sonucu sürüsünü kaybetti.

Bir süre sonra Z.T'nin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istemesi üzerine drone destekli çalışma başlatıldı.

Sürü, Hatno meşeliği mevkisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Öte yandan kurt saldırması sonucu 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

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