Adıyaman'da sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürülmek istendiği bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada, 61 bin 500 dolarlık sahte banknot ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



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