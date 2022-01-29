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Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

29.01.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Onevler köyü Kozağaç mezrasında yaşayan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşmak için Diyarbakır'da konuşlu askeri helikopter devreye girdi. Bulunduğu yerden helikopterle alınarak Adıyaman Havalimanına getirilen Altunbaş, ambulansla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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