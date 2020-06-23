Adıyaman’da trafik denetlemeleri devam ediyor

Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaların önlenmesi ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Trafik polis ekipleri, kent merkezinde hız ihlallerinden dolayı kazaların meydana geldiği bölgelerde radar uygulaması yaparken, kavşaklardaki trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ise emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarak trafik kurallarına uymaları istendi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.



