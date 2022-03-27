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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

27.03.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, T.A. idaresindeki otomobili Akpınar Karakol Komutanlığının önünde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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