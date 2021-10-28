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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

28.10.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 250 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve iki sallama tabir edilen bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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