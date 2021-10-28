Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 250 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve iki sallama tabir edilen bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz