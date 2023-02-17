Adıyamanlı depremzede üniversite öğrencisi yeniden sağlığına kavuşmayı bekliyor

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depreme Adıyaman'da ailesinin yaşadığı 6 katlı binanın 5. katındaki evlerinde yakalanan ve 7 saat sonra enkazdan kurtarılan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Toprak'ın tedavisi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Deprem sabahı güçlü bir sesle uyandığını anlatan Toprak, "Evde annem, babam, ablam ve ben vardık. Deprem olduğunda koşmaya başladım. Girişte depreme yakalandım, üzerime ve ayaklarıma duvar düştü. Apartmandan dışarı kaçmayı başaramayınca ailemle enkaz altında kaldık. 7 saat enkaz altında kurtarılmayı bekledik. Ölümle burun buruna olduğumuz için aklıma hiçbir şey gelmedi. Ağrım var diye biraz zorlandım. Çok korku yaşadım. Enkazdan kurtulacağıma inanmıyordum. Çok zor, imkansız gibi görüyordum. Babam açık bir alan gördü ve oradan bağırmaya, yardım istemeye başladı. O zaman sesimiz duyuldu ve bize ulaşıldı. Çok şükür ailecek kurtulduk." diye konuştu.

"SAĞ BACAĞIMIN SİNİRLERİNDE ZEDELENME VAR"

Kurtarıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğünü, ilk müdahale yapılarak ayağının alçıya alındığını dile getiren Toprak, daha sonra uçakla İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildiğini ifade etti.

Sağ bacağının sinirlerinde zedelenme meydana geldiğini aktaran Toprak, "Tekrar tetkiklerim yapılacak, ona göre ameliyat olup olmayacağıma doktorlar karar verecek. Taburcu olduktan sonra da öğrenci evinde kalacağız. Öğrenciler kendileri verdi. Konaklayacağımız yer yoktu." dedi.

Toprak, depremde akraba ve arkadaşlarını kaybettiğini belirterek, "Depremde amcamı ve yengemi kaybettim. Uzaktan akrabalarımız olan 31 kişi, Adıyaman merkezde hayatını kaybetti. Çok kötü bir duygu. Allah kimseye bir daha o anı yaşatmasın. Çok zor. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Hastanede yeğeninin başından ayrılmayan amca Abdulkadir Toprak da Abdulmelik'in enkazdan kurtarılması ve sağlığının iyiye gitmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Depremde yaşadıklarını paylaşan Toprak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bizi iyi karşıladı. AFAD ve diğer kuruluşlar yanımıza geldiler. Bizi kurtardılar. Amcam ve yengemi kaybettik. Hala o an gözümüzün önünde. Adıyaman Kahta'da 3 katlı apartmanda 4 kişiydik. Duvarlar çöktü. Bina çökmeyince evden kaçabildik. Akrabalarımı ve ağabeyimi aradım. Enkaz altından bir ağabeyim ve ailesi kurtarılırken diğer ağabeyim ve yengem vefat etti. Ölü sayımız çok. Allah mekanlarını cennet eylesin. İstanbul'a geldik, akrabalarımızın yanında kalıyoruz."

Öte yandan şarkıcı Alişan da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret etti. Alişan, Abdulkerim Toprak'ın odasına girerek kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

