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Adliye önünde silahlı kavga: 12 yaralı, 7 gözaltı

06.12.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında adliye önünde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 12 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Adliye önünde silahlı kavga: 12 yaralı, 7 gözaltı

Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde Kızıltepe adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kovalamaca ve koşuşturmanın yaşandığı adliye önü kısa sürede savaş alanına dönerken yoldan geçen vatandaşlar sağa sola kaçışırken esnaf da dükkanlarına sığındı.

Adliyedeki görevli polis ekiplerinin müdahalesinin ardından silah sesleri kesilirken, kavgada 12 kişi yaralandı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

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