Adnan Erkan: Transfer tahtasının açılması için çalışmalar olumlu ilerliyor

Başkent ekibinin, İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maç öncesinde AA muhabirine konuşan Erkan, "Yönetimimiz ekonomik boyutu çözme gayretinde. Şu an için her şey çok olumlu." dedi.

Başkanla düzenli olarak her gün birebir toplantı yaptığını anlatan sportif direktör Erkan, "Başkan ve ekibi, transfer tahtası konusunda çalışma içinde olduklarını ve her gün daha iyi yol aldıklarını, daha iyiye gittiklerini bana aktardı. Sonuçlanması için bir kaç güne ihtiyacımız var. Bizler de oyuncularla görüşmelerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Transferde daha önce belirledikleri bazı isimlerin başka takımlara transfer olduğunu vurgulayan Erkan, "Yine de belirli seçenekler var. Bu seçeneklere start verildiği anda belirlediğimiz bölgeler için en iyisini alma gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın 5 veya 6 oyuncuya daha ihtiyacı olduğunu anlatan Adnan Erkan, "Transfer tahtası açıldıktan sonra biz 5-6 oyuncu daha öngörüyoruz. Bir kaleci, orta saha, santrfor, iki kenar gibi 5-6 oyuncu isteğimiz var. Aminu Umar da transfer listesi içinde. Kendini ispat etmiş bir oyuncu." değerlendirmesini yaptı.