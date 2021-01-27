YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Adnan Menderes Köprüsü Halkevi tarafı 15 gün kapalı

Adnan Menderes Köprüsü Halkevi tarafı 15 gün kapalı

27.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adnan Menderes Köprüsü Halkevi tarafı 15 gün kapalı

Adnan Menderes Köprüsü kuzey tarafı bakım onarım çalışmaları kapsamında perşembe gününden itibaren 15 gün boyunca kullanıma kapatılacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki üst geçitlerdeki merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Köprüsü kuzey (Halkevi) tarafı perşembe gününden itibaren 15 gün boyunca kullanıma kapatılacak.

Adnan Menderes Köprüsü kuzey tarafı bakım onarım çalışmaları kapsamında perşembe gününden itibaren 15 gün boyunca kullanıma kapatılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki üst geçitlerdeki merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Köprüsü kuzey (Halkevi) tarafı perşembe gününden itibaren 15 gün boyunca kullanıma kapatılacak. Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdiven ve asansörleri kullanabilmesi amacıyla Kocaeli genelindeki bütün ilçelerde yürüyen merdivenlerin periyodik bakımlarını yapıyor. Yürüyen merdivenlerin modernizasyon kapsamında Turgut Özal, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Çayırova Üst geçitlerinde bulunan 16 adet yürüyen merdivenin vatandaşlara daha konforlu hizmet vermesi için bütün güvenlik donanımlarının ve mekanik aksamalarının yenilenmesine başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:08
Öğle
13:18
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Erem Eczanesi
Izmit
Elif Eczanesi
Izmit
Saygılı Eczanesi
Izmit
Özkan Eczanesi
Izmit
Doğuş Eczanesi
Korfez
Palandöken Eczanesi
Basiskele
Zambak Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Başiskele’de fidan dikimine devam ediliyor

Başiskele’de fidan dikimine devam ediliyor

Adnan Menderes Köprüsü Halkevi tarafı 15 gün kapalı

Adnan Menderes Köprüsü Halkevi tarafı 15 gün kapalı

Körfez’de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Körfez’de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Körfez’de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Körfez’de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Zabıta ekipleri buldukları 1000 TL’yi sahibine teslim etti

Zabıta ekipleri buldukları 1000 TL’yi sahibine teslim etti

Moğalistan Başkonsolosu Sharav’dan, Büyükakın’a ziyaret

Moğalistan Başkonsolosu Sharav’dan, Büyükakın’a ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.