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ADÖMYK üyelerinden Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

AĞRI HABERLERİ  | 08.03.2020 20:05 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ağrı Dersi Öğretim Materyali Yayın Komisyonu üyelerini makamında kabul etti.Ağrı Dersi Öğretim Materyali Yayın Komisyonu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e ziyaret ederek bir süre görüştüler.

ADÖMYK üyelerinden Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ağrı Dersi Öğretim Materyali Yayın Komisyonu üyelerini makamında kabul etti.
Ağrı Dersi Öğretim Materyali Yayın Komisyonu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e ziyaret ederek bir süre görüştüler. Ziyaretten dolayı komisyon üyelerine teşekkür eden Tekin, tamamlanan kitap hakkında komisyon üyelerinden bilgi aldı. Misafirperveliğinden dolayı Tekin’e teşekkür eden komisyon üyeleri, yayını tamamlanan ders kitabının basımı için Tekin’e teslim etti. Komisyon üyeleri ile bir süre sohbet eden Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti.

ADÖMYK üyelerinden Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

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