ADÜ Hastanesi için sürekli işçi alımı kura çekimi gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’nde çalıştırılmak üzere; ’4857 sayılı İş Kanunu’ ve ’Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ kapsamında İŞKUR aracılığıyla ’sürekli işçi’ alım ilanına çıkan Personel Daire Başkanlığı, sürekli işçi kadrolarına alınacak asıl ve yedek adayların kura çekimini gerçekleştirdi.

Noter huzurunda ADÜTV’de canlı yayınla gerçekleşen, AdüTV sosyal medya kanalı üzerinden aktarılan hastane personel alımı noter kura çekilişini, 3 bin 625 aktif izleyici izledi. 1.Noter Başkatibi Serdar Cankurt ve Aydın 1.Noteri Katibi Merve Şen tarafından yapılan kura çekimlerinde; 92 kadın güvenlik görevlisi başvurdu 5 asil 5 yedek belirlendi. Başvuran 144 Erkek güvenlik görevlisinden 15 asil 15 yedek, 120 kadın hasta bakımı ve temizliği personeli başvurusundan 30 asil 30 yedek, 41 erkek hasta bakımı ve temizliği personeli başvurusundan ise 28 asil 13 yedek olarak istihdam edilmeye hak kazandı.

