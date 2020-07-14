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ADÜ Para Yönetimi Yarışmalarında 10. kez şampiyon oldu

AYDIN HABERLERİ  | 14.07.2020 09:45 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencisi Mehmet Berkay Yılmaz, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Takasbank tarafından düzenlenen ‘Üniversiteli Fon Sepetim Yarışmas’ını kazandı.Türkiye’nin ilk orta-uzun vadeli para yönetimi yarışması olma özelliğine sahip yarışmayı kazanan Mehmet Berkay Yılmaz, kendisine verilen sanal 1 milyon TL’yi dokuz ay boyunca TEFAS platformlarındaki yatırım fonlarına yönlendirerek bu parayı yaklaşık 2 milyon 500 bin TL seviyesine çıkararak şampiyon oldu.“Üniversitemiz para yönetiminde marka üniversite”Para yönetimi yarışmalarına öğrencileri yetiştiren Nazilli İİBF Dekanı Prof.

ADÜ Para Yönetimi Yarışmalarında 10. kez şampiyon oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencisi Mehmet Berkay Yılmaz, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Takasbank tarafından düzenlenen ‘Üniversiteli Fon Sepetim Yarışmas’ını kazandı.
Türkiye’nin ilk orta-uzun vadeli para yönetimi yarışması olma özelliğine sahip yarışmayı kazanan Mehmet Berkay Yılmaz, kendisine verilen sanal 1 milyon TL’yi dokuz ay boyunca TEFAS platformlarındaki yatırım fonlarına yönlendirerek bu parayı yaklaşık 2 milyon 500 bin TL seviyesine çıkararak şampiyon oldu.
“Üniversitemiz para yönetiminde marka üniversite”
Para yönetimi yarışmalarına öğrencileri yetiştiren Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli, ADÜ’nün para yönetiminde marka üniversite olduğunu, kazanılan son başarı ile bunu ispatladıklarını belirtti.
“ADÜ’lü öğrenciler büyük bir rekora imza attılar”
Finans sektöründe çalışmak isteyen öğrenci adaylarının Nazilli İİBF’yi seçmelerinin isabetli bir karar olacağını vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Kaderli, "Bundan önce toplam 9 yarışmanın şampiyonu olan ADÜ öğrencileri 10. kez büyük ödülü alarak büyük bir rekora imza attılar” dedi.
Prof. Dr. Kaderli, vermiş olduğu destekler için ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür etti.

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