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ADÜ’de promosyon ihalesi ertelendi

AYDIN HABERLERİ  | 03.06.2020 12:59 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi’nin personelinin maaşlarının alacağı bankanın belirleneceği ‘Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi’ Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.İhaleye, ADÜ Rektörü Prof.

Adnan Menderes Üniversitesi’nin personelinin maaşlarının alacağı bankanın belirleneceği ‘Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi’ Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
İhaleye, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, banka temsilcileri ve personeller katıldı. 8 bankanın katılımıyla başlayan ihalede 6 banka tekliflerin ardından ihaleden çekilirken son iki bankanın da istenilen promosyon bedeline ulaşılamaması nedeniyle ihale ileriki bir tarihe ertelendi.
“Personelimizin en iyi sonucu hak ediyor”
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yüksek bir özveri ve gayretle çalışan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personeli için en iyi şartları istediklerini ifade ederek, “Promosyon önemli, personelimizin en iyi sonucu hak ettiğini düşünüyorum. En iyi ve tarafsız bir şekilde sonucu almak istiyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın’ın göz bebeği bir kurumdur; dolayısıyla bu noktada büyük bir hassasiyet göstereceğinize inanıyorum. İhaleye katılan tüm banka temsilcilerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı, bu güne kadar hizmet aldığımız bankaya da gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Herkes için hayırlısı olsun” dedi.
“Türkiye’nin örnek üniversitelerinden biri olarak seçildik”
Pandemi sürecinde ülkemizin çok önemli sonuçlar elde ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitenin görev, yetki, sorumluluk bilinci içerisinde Türkiye’nin örnek üniversitelerinden biri olduğunu söyledi. Gerek uzaktan eğitimde göstermiş olduğu performans, gerekse Korona virüs konusunda gösterilen üstün performans sayesinde gerçekten ciddi bir mesafe kat edildiğinin altını çizen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’ın önderliğinde tüm üniversite rektörleriyle yapılan toplantıda YÖK Başkanımız bunu yüksek sesle ifade ettiler. Bu süreci sorunsuz atlatan tek üniversiteyiz, bunu gururla ifade ediyorum” dedi.
ADÜ web sayfasından canlı olarak yayınlanan ve Türkiye’nin en büyük 8 bankasının temsilcilerinin katıldığı ve yaklaşık 3 saat süren ihale, tekliflerin beklentileri karşılamaması dolayısıyla rektörlüğün belirleyeceği ileri bir tarihe ertelendi.

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