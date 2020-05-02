ADÜ’de uzaktan eğitimler devam ediliyor

Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde okullarda eğitime ara verilmesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜZEM) üzerinden eğitimler sürüyor.

Uzaktan verilen eğitimler devam ederken, ADÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yüksek Lisans öğrenimi gören öğrenciler, Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Baki Adaş’ın “Seküler ve Post Seküler Toplum” başlığı altındaki sunumuna ADÜZEM üzerinden İnternet aracılığıyla evden katılım gösterirken, program dahilin de “Sosyolojide Güncel Konular ve Tartışmalar” başlığı altında Prof. Dr. Kayhan Delibaş, “Sağlık Hastalık ve Toplum” başlığı altında Dr. Öğr. Üyesi Serdar Ünal, “Çağdaş Sosyal Teoriler” başlığı altında Prof. Dr. Ümit Tatlıcan ve “Türkiye’de İç Göç ve Kentsel Modernleşme Tartışmalar” başlığı altında ise Dr. Öğr. Üyesi Emin Yiğit’in sunumları ile verildiği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezin “Evde Kal ADÜ de Uzaktan Eğitim Al” kapsamın da üniversitede öğrenim gören tüm bölüm öğrencilerin evde kaldıkları süre içinde uygun görülen ders programları dahilinde ADÜZEM üzerinden eğitimlerin süreceği kaydedildi.

