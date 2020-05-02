YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ’de uzaktan eğitimler devam ediliyor

ADÜ’de uzaktan eğitimler devam ediliyor

AYDIN HABERLERİ  | 02.05.2020 14:34 | Son Güncelleme

Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde okullarda eğitime ara verilmesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜZEM) üzerinden eğitimler sürüyor.Uzaktan verilen eğitimler devam ederken, ADÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yüksek Lisans öğrenimi gören öğrenciler, Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç.

Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde okullarda eğitime ara verilmesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜZEM) üzerinden eğitimler sürüyor.

Uzaktan verilen eğitimler devam ederken, ADÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yüksek Lisans öğrenimi gören öğrenciler, Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Baki Adaş’ın “Seküler ve Post Seküler Toplum” başlığı altındaki sunumuna ADÜZEM üzerinden İnternet aracılığıyla evden katılım gösterirken, program dahilin de “Sosyolojide Güncel Konular ve Tartışmalar” başlığı altında Prof. Dr. Kayhan Delibaş, “Sağlık Hastalık ve Toplum” başlığı altında Dr. Öğr. Üyesi Serdar Ünal, “Çağdaş Sosyal Teoriler” başlığı altında Prof. Dr. Ümit Tatlıcan ve “Türkiye’de İç Göç ve Kentsel Modernleşme Tartışmalar” başlığı altında ise Dr. Öğr. Üyesi Emin Yiğit’in sunumları ile verildiği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezin “Evde Kal ADÜ de Uzaktan Eğitim Al” kapsamın da üniversitede öğrenim gören tüm bölüm öğrencilerin evde kaldıkları süre içinde uygun görülen ders programları dahilinde ADÜZEM üzerinden eğitimlerin süreceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Aydın Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:05
Öğle
13:11
İkindi
16:58
Akşam
20:07
Yatsı
21:33

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Cinalı Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
Şeniz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.