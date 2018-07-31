AEK - Galatasaray maçı ile yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Akhisar ile oynanacağı Süper Kupa öncesi Galatasaray, AEK ile hazırlık maçlarını tamamlamış olacak. AEK, geçen sezon Yunanistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı. AEK ile Galatasaray arasından oynanacak dostluk maçı, Atina'daki 68 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Peki AEK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz veren kanallar hangileri?

AEK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını sürdüren Galatasaray 6. hazırlık maçında Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek. 31 Temmuz Salı günü Atina’da Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak. AEK - Galatasaray maçı D- Smart Spor’dan canlı olarak ekrana gelecek.

AEK GALATASARAY MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

Güney Kıbrıs - Nova Sports 1 Cyprus

Yunanistan - Nova Sports 1

Türkiye - Spor Smart HD

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında İsviçre temsilcisi FC Wil’i Eren Derdiyok’un golüyle 1-0, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Sakaryaspor’u Muğdat, Belhanda ve Sinan’ın golleriyle 3-0 ve son olarak Tunus temsilcisi Club Africain’ı Henry Onyekuru’nun 90+3’teki golüyle 1-0 mağlup ederken; Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1 ve İspanya temsilcisi Valencia’ya 2-1 kaybetti. PSV maçında Galatasaray'ın tek golü Martin Linnes’ten, Valencia mücadelesinde ise yeni transfer Henry Onyekuru’dan geldi.

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarıkırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

