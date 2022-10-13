AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı hakkında detaylar araştırılıyor. Zamanın daralmasıyla ilk 11'ler de merak konusu oldu. Maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Peki AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte merak edilenler...
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü (bugün) oynanacak. Maç, 19:45'te başlayacak
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.
AEK LARNACA
Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.
FENERBAHÇE
Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.
Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, Miha Zajc sakatlıklardan dolayı maçta yer almayacak.
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