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AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi?

13.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Evinde karşılaştığı AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından bu kez rakibinin konuğu olacak. AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı, Güney Kıbrıs'ta düzenlenecek. Peki AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte merak edilenler...

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı hakkında detaylar araştırılıyor. Zamanın daralmasıyla ilk 11'ler de merak konusu oldu. Maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Peki AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte merak edilenler...

AEK LARNACA- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü (bugün) oynanacak. Maç, 19:45'te başlayacak

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi?

AEK LARNACA- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AEK LARNACA

Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

FENERBAHÇE

Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, Miha Zajc sakatlıklardan dolayı maçta yer almayacak.


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