YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AFAD, Ankara'daki sel dolayısıyla 774 ihbar ulaştığını bildirdi

AFAD, Ankara'daki sel dolayısıyla 774 ihbar ulaştığını bildirdi

12.06.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, Ankara'daki sel dolayısıyla 774 ihbar ulaştığını bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'daki son yağışlar sonrasında itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğüne 774 ihbar ulaştığını duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'daki yağışların ardından itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğü'ne 774 ihbar ulaştığı belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki afet grupları, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gittiİçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti
Maslak'ta binicilik kulüplerinin bulunduğu alandan kaçan ata otomobil çarptıMaslak'ta binicilik kulüplerinin bulunduğu alandan kaçan ata otomobil çarptı
Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldıSiirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı

Ankara Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:53
İkindi
16:51
Akşam
20:24
Yatsı
22:11
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri inanılmaz

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri inanılmaz

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.