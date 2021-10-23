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AFAD Başkanı Sezer, Van'da deprem ve selin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu:

23.10.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aynı coğrafyanın, aynı dinin, aynı düşüncenin insanıyız. Van'da deprem olduğunda İstanbul'un, İzmir'in kalbi sızlar. Biz birbirimizi seven bir milletiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Van'ın Başkale ilçesinde deprem ve selden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı.

İlk olarak 31 Temmuz'da selin yaşandığı Esenyamaç mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Sezer ve beraberindekiler, dile getirilen talepleri dinledi.

Mahallede yaraların sarılması için devlet ve millet olarak ne gerekiyorsa onu yapmaya geldiklerini belirten Sezer, Valilik, DSİ ve AFAD olarak yapılacakları yerinde görmek için geldiklerini aktardı.

İnşaat çalışmaları ve yıkılan evlerinin yerine yenilerinin kısa sürede yapılması için çaba gösterdiklerini kaydeden Sezer, şöyle konuştu:

"Evlerin yapılması için hızlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Daha önce Kırıkkale valisiydim. Buradaki sel görüntülerini izlerken hepimiz çok üzüldük. Aynı coğrafyanın, aynı dinin, aynı düşüncenin insanıyız. Van'da deprem olduğunda İstanbul'un, İzmir'in kalbi sızlar. Biz birbirimizi seven bir milletiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Devletsizlik çok zor bir durumdur. Bunu geçen hafta Suriye'yi ziyaret ettiğimizde gördük. Milyonlarca insan oralarda çok perişan, kamplarda, çadırlarda yaşıyorlar. Burada selin meydana geldiği ilk saatten itibaren devletin üst düzey yetkilileri geldiler, gerekli tüm adımları attılar. Allah'a çok şükür ne gerekiyorsa yapılacak. Devletimiz çok güçlüdür. Ben hepinize geçmiş olsun diyorum."

Heyet, ardından evleri yıkılan vatandaşların yaşamını sürdürdüğü konteyner kenti ziyaret etti.

Sezer ve beraberindeki heyet, daha sonra 23 Şubat 2020'e İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Özpınar mahallesine geçerek depremzedeler için yapılan kalıcı konut inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Sezer, evi tamamlanan 81 yaşındaki Sinem Aslan ve mahalle muhtarlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile cep telefonundan görüntülü görüştürdü.

Aslan ve muhtarlar desteklerinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkürlerini iletti.

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