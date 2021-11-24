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AFAD ve İHH İnsani Yardım Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

24.11.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD ve İHH İnsani Yardım Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ihtiyaç duyulan durumlarda, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nda faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleriyle ortak çalışma yapmalarına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD binasında yapılan iş birliği protokolünün imza törenine AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Afet Yöneticisi Emre Yerli ve diğer kurum yetkilileri katıldı.

Protokole göre AFAD, ihtiyaç duyduğu durumlarda İHH İnsani Yardım Vakfı'nda faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri ile etkin çalışma yapacak.

Protokol, acil durum ve afetlerde kurumsal müdahale kapasitesinin artırılması için uygulama ve tatbikatlar dahil olmak üzere çalışmalar yapılması, bunlar için gerekli materyallerin geliştirilmesi ve kullanılmasının sağlanması, gerçek ve tüzel kişilerin afet ve acil durumların öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bilinçlendirilmesi gibi konuları kapsıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, akreditasyon sürecini 2020'de tamamlamış ve AFAD Akreditasyon Sistemi'ne dahil olmuştu.

Akreditasyon ile AFAD tarafından afet durumlarında gönüllü ve personel kapasitesine, arama kurtarma ve diğer çalışmalara katkı sağlayabilecek organizasyonların standartlara uyum, denetim ve belgelendirmesi amaçlanıyor.

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