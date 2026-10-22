AFC Bournemouth - Milan Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AFC Bournemouth ile Milan, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Vitality Stadium'da UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
AFC Bournemouth, Avrupa Ligi'nde önemli bir maça çıkıyor. Milan, zorlu bir deplasman noktası olarak göze çarpıyor.
AFC Bournemouth (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 5 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 6 puanla 15. sırada.
Milan (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 15 puanla 4. sırada.
AFC Bournemouth son dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet elde ederken, İngiltere Premier Ligi'nde ise sadece 1 galibiyet alarak 15. sırada bulunuyor. Öte yandan, Milan, İtalya Serie A'da 4. sırada yer almakta ve Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle mücadele ediyor.
AFC Bournemouth kadrosunda Eli Junior Kroupi (Sakat - Ayağından Sakat), Alex Scott (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Julian Araujo (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Fraser Forster (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Maximilian Aarons (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanlu Sanchez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniel Jebbison (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Veljko Milosavljevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Milan kadrosunda Alexis Saelemaekers (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Matteo Gabbia (Sakat - Adale Yırtığı), Filippo Terracciano (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Gonçalo Ramos (Sakat - Baldırından Sakat), Warren Bondo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Samuel Chukwueze (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.
AFC Bournemouth kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Marcus Tavernier, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Evanilson. Milan kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Adrien Rabiot.
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