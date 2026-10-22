AFC Bournemouth - Milan Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi AFC Bournemouth Perşembe 22:00 Milan

AFC Bournemouth ile Milan, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Vitality Stadium'da UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

AFC Bournemouth, Avrupa Ligi'nde önemli bir maça çıkıyor. Milan, zorlu bir deplasman noktası olarak göze çarpıyor.

Lig Durumu AFC Bournemouth 15. İngiltere Premier Ligi O 7 G 1 B 3 M 3 P 6 9 Attığı Gol 13 Yediği Gol -4 Averaj Milan 4. İtalya Serie A Ligi O 7 G 4 B 3 M 0 P 15 14 Attığı Gol 7 Yediği Gol +7 Averaj Gol Durumu (Toplam) AFC Bournemouth 9 / 13 Milan 14 / 7 İç Saha / Deplasman Performansı AB AFC Bournemouth İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 2 / 1 Gol 5 – 4 M Milan Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 3 / 0 Gol 6 – 5

AFC Bournemouth (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 5 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 6 puanla 15. sırada.

Milan (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 15 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri AFC Bournemouth G M M B B tüm kulvarlar AFC Bournemouth 2-0 Sunderland İngiltere Premier Ligi G

AFC Bournemouth 3-0 Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi G

Chelsea 5-1 AFC Bournemouth İngiltere Premier Ligi M

AFC Bournemouth 0-1 Liverpool İngiltere Premier Ligi M

Real Sociedad 1-2 AFC Bournemouth UEFA Avrupa Ligi G Milan G B G B B tüm kulvarlar Milan 3-2 Atalanta İtalya Serie A Ligi G

Red Bull Salzburg 0-4 Milan UEFA Avrupa Ligi G

Sassuolo 1-1 Milan İtalya Serie A Ligi B

Milan 3-0 Lecce İtalya Serie A Ligi G

Milan 0-2 Benfica UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

AFC Bournemouth son dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet elde ederken, İngiltere Premier Ligi'nde ise sadece 1 galibiyet alarak 15. sırada bulunuyor. Öte yandan, Milan, İtalya Serie A'da 4. sırada yer almakta ve Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle mücadele ediyor.

Eksik Oyuncular AFC Bournemouth 8 eksik Eli Junior Kroupi Alex Scott Julian Araujo Fraser Forster Maximilian Aarons Juanlu Sanchez Daniel Jebbison Veljko Milosavljevic Milan 6 eksik Alexis Saelemaekers Matteo Gabbia Filippo Terracciano Gonçalo Ramos Warren Bondo Samuel Chukwueze

AFC Bournemouth kadrosunda Eli Junior Kroupi (Sakat - Ayağından Sakat), Alex Scott (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Julian Araujo (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Fraser Forster (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Maximilian Aarons (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanlu Sanchez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniel Jebbison (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Veljko Milosavljevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Milan kadrosunda Alexis Saelemaekers (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Matteo Gabbia (Sakat - Adale Yırtığı), Filippo Terracciano (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Gonçalo Ramos (Sakat - Baldırından Sakat), Warren Bondo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Samuel Chukwueze (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Evanilson AFC Bournemouth 2 Gol 4 Asist Marcus Tavernier AFC Bournemouth 4 Gol 0 Asist Justin Kluivert AFC Bournemouth 1 Gol 0 Asist Alex Scott AFC Bournemouth 1 Gol 0 Asist Adrien Rabiot Milan 4 Gol 3 Asist Diego Moreira Milan 3 Gol 1 Asist Gonçalo Ramos Milan 2 Gol 1 Asist Christian Pulisic Milan 1 Gol 1 Asist

AFC Bournemouth kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Marcus Tavernier, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Evanilson. Milan kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Adrien Rabiot.

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