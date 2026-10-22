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AFC Bournemouth - Milan Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AFC Bournemouth, evinde Milan'ı ağırlıyor. Her iki takım da Avrupa Ligi'nde kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

AFC Bournemouth - Milan Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
AFC Bournemouth
Perşembe 22:00
22.10.2026
Milan
Stadyum: Vitality Stadium Yayın: tabii Spor

AFC Bournemouth ile Milan, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Vitality Stadium'da UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

AFC Bournemouth, Avrupa Ligi'nde önemli bir maça çıkıyor. Milan, zorlu bir deplasman noktası olarak göze çarpıyor.

Lig Durumu

AFC Bournemouth

15. İngiltere Premier Ligi
O
7
G
1
B
3
M
3
P
6
9
Attığı Gol
13
Yediği Gol
-4
Averaj

Milan

4. İtalya Serie A Ligi
O
7
G
4
B
3
M
0
P
15
14
Attığı Gol
7
Yediği Gol
+7
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

AFC Bournemouth 9 / 13
Milan 14 / 7

İç Saha / Deplasman Performansı

AFC Bournemouth İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 2 / 1
Gol
5 – 4
Milan Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 3 / 0
Gol
6 – 5

AFC Bournemouth (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 5 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 6 puanla 15. sırada.

Milan (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 15 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
AFC Bournemouth G M M B B

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 AFC Bournemouth 2-0 Sunderland İngiltere Premier Ligi G
  • 15.10.2026 AFC Bournemouth 3-0 Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi G
  • 10.10.2026 Chelsea 5-1 AFC Bournemouth İngiltere Premier Ligi M
  • 20.09.2026 AFC Bournemouth 0-1 Liverpool İngiltere Premier Ligi M
  • 17.09.2026 Real Sociedad 1-2 AFC Bournemouth UEFA Avrupa Ligi G
Milan G B G B B

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Milan 3-2 Atalanta İtalya Serie A Ligi G
  • 15.10.2026 Red Bull Salzburg 0-4 Milan UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.10.2026 Sassuolo 1-1 Milan İtalya Serie A Ligi B
  • 20.09.2026 Milan 3-0 Lecce İtalya Serie A Ligi G
  • 16.09.2026 Milan 0-2 Benfica UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

AFC Bournemouth son dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet elde ederken, İngiltere Premier Ligi'nde ise sadece 1 galibiyet alarak 15. sırada bulunuyor. Öte yandan, Milan, İtalya Serie A'da 4. sırada yer almakta ve Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle mücadele ediyor.

Eksik Oyuncular

AFC Bournemouth

8 eksik
Eli Junior Kroupi Sakat Ayağından Sakat
Alex Scott Sakat Uyluk Sakatlığı
Julian Araujo Sakat Uyluk Sakatlığı
Fraser Forster Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Maximilian Aarons Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Juanlu Sanchez Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Daniel Jebbison Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Veljko Milosavljevic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Milan

6 eksik
Alexis Saelemaekers Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Matteo Gabbia Sakat Adale Yırtığı
Filippo Terracciano Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Gonçalo Ramos Sakat Baldırından Sakat
Warren Bondo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Samuel Chukwueze Sakat Kalçasından Sakat

AFC Bournemouth kadrosunda Eli Junior Kroupi (Sakat - Ayağından Sakat), Alex Scott (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Julian Araujo (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Fraser Forster (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Maximilian Aarons (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Juanlu Sanchez (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniel Jebbison (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Veljko Milosavljevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Milan kadrosunda Alexis Saelemaekers (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Matteo Gabbia (Sakat - Adale Yırtığı), Filippo Terracciano (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Gonçalo Ramos (Sakat - Baldırından Sakat), Warren Bondo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Samuel Chukwueze (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Evanilson AFC Bournemouth 2 Gol 4 Asist
Marcus Tavernier Marcus Tavernier AFC Bournemouth 4 Gol 0 Asist
Justin Kluivert Justin Kluivert AFC Bournemouth 1 Gol 0 Asist
Alex Scott Alex Scott AFC Bournemouth 1 Gol 0 Asist
Adrien Rabiot Adrien Rabiot Milan 4 Gol 3 Asist
Diego Moreira Diego Moreira Milan 3 Gol 1 Asist
Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos Milan 2 Gol 1 Asist
Christian Pulisic Christian Pulisic Milan 1 Gol 1 Asist

AFC Bournemouth kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Marcus Tavernier, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Evanilson. Milan kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Adrien Rabiot.

Sıkça Sorulan Sorular
AFC Bournemouth - Milan maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde.

AFC Bournemouth - Milan maçı saat kaçta?

22:00'de.

AFC Bournemouth - Milan maçı hangi kanalda?

Tabii Spor'da.

AFC Bournemouth - Milan maçında hangi oyuncular eksik?

AFC Bournemouth'da Eli Junior Kroupi, Alex Scott, Julian Araujo, Fraser Forster, Maximilian Aarons, Juanlu Sanchez, Daniel Jebbison ve Veljko Milosavljevic eksik. Milan'da ise Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Filippo Terracciano, Gonçalo Ramos ve Samuel Chukwueze yer alamayacak.

AFC Bournemouth ve Milan'ın ligde kaç puanı var?

AFC Bournemouth'un 6, Milan'ın ise 15 puanı var.

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