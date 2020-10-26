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Afrikalı öğrencilere Türkiye’den eğitim desteği

TOKAT HABERLERİ  | 26.10.2020 17:38 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Afrika’nın gelişimine üniversite olarak ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünden Öğretim Görevlisi Serhat Anaç ve Öğretim Görevlisi Murat Topaloğlu ile Batı Afrika’nın önemli ülkelerinden biri olan Senegal’de temaslarda bulundu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin uluslararasılaşma çalışmalarına katkı vermek ve yabancı öğrenci temini konusunda temaslarda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas’ın daveti üzerine yapıldı.

Senegalli Bakan ile görüşme yapıldı

Senegal Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Dr. Cheikh Oumar Anne ve ekibi ile Rektör Şahin toplantı yaptı. Bakan Cheikh Oumar Anne, Türkiye’nin gelişiminden etkilendiklerini, daha fazla Senegalli öğrencinin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde okumasının ülkelerinin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Bakanı ve ekibini Türkiye’ye davet eden Rektör Şahin işbirliği alanlarının genişletilmesi, Senegal’in teknolojik ve bilimsel gelişimine katkı sunmak için hazır olduklarını vurguladı.

Senegalli Rektörler TOGÜ ile işbirliği yapmaya hazır

Rektör Şahin ayrıca Senegal’in önde gelen yükseköğretim kurumları olan Thies Üniversitesi, Cheikh Anta Diop Üniversitesi ve Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi’nde mevkidaşları Thies Üniversitesi Rektörü Prof. Ramatoulaye Diagne Mbengue, Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmadou Aly Mbaye, Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi Rektörü Prof. Codou Gueye ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Oldukça samimi bir ortamda süren görüşmelerde Senegalli Rektörler TOGÜ ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Rektör Şahin, Afrika’nın sahip olduğu genç nüfus, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakları ile geleceğin dünyasında önemli bir yeri olacağına dikkat çekti. Rektör Şahin, Afrika’nın bu gelişim hikayesine TOGÜ olarak ellerinden gelen katkıyı yapmaya her zaman hazır olduklarının altını çizdi.

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