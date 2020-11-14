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Afyonkarahisar Kanlıca Mahalle Muhtarı korona virüse yenik düştü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.11.2020 13:06 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan Afyonkarahisar Kanlıca Mahalle Muhtarı Ahmet Karaali tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.5 Kasım tarihinde korona virüs belirtilerinden şüphelenerek hastaneye başvuran Kanlıca Mahallesi Muhtarı Ahmet Karaali ile eşine ve kızına yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı.

Afyonkarahisar Kanlıca Mahalle Muhtarı korona virüse yenik düştü

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan Afyonkarahisar Kanlıca Mahalle Muhtarı Ahmet Karaali tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
5 Kasım tarihinde korona virüs belirtilerinden şüphelenerek hastaneye başvuran Kanlıca Mahallesi Muhtarı Ahmet Karaali ile eşine ve kızına yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Evinde izole olduğu dönemde fenalaşan Karaali hastaneye kaldırıldı. Muhtar Karaali virüse karşı bir süredir verdiği savaşı kaybederek bu sabah hayatını kaybetti. Merhum Karaali bugün Kayıhan beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Gebeceler beldesi İstiklal Mahalle Muhtarı Selami Ayvaz ile birlikte kentte virüsten hayatını kaybeden muhtar sayısı 2’ye yükseldi.

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