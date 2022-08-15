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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

15.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 70 lira, en yüksek 100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

70,00

100,00

Kemiksiz etHTS

113,85

113,85

SucukHTS

115,00

129,00

Buğday

HTS

6,69

7,05

Arpa

HTS

6,12

6,56

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday karkas et

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

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