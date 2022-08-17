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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

17.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 97 lira, en yüksek 138 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

97,00

138,00

Kemiksiz etHTS

140,00

185,00

Kuzu etiHTS

79,00

120,00

Buğday

HMS

6,40

7,20

Arpa

HTS

5,60

5,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday karkas et

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:35
Sabah
06:06
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
19:58
Yatsı
21:23
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