Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 97 lira, en yüksek 138 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
HTS
97,00
138,00
Kemiksiz etHTS
140,00
185,00
Kuzu etiHTS
79,00
120,00
HMS
6,40
7,20
Arpa
HTS
5,60
5,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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