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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

07.09.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 98 lira en yüksek 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

98,00

120,00

SucukHTS

120,00

135,00

BuğdayHTS

6,00

7,40

Buğday unu

HTS

6,63

11,00

Arpa

HTS

5,90

6,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday karkas et

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:25
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:27
Yatsı
20:47
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