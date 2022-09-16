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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

16.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 83, en yüksek 132,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

83,00

132,85

SucukHTS

151,54

167,00

PastırmaHTS

194,75

384,56

Buğday

HMS

6,50

7,00

Arpa

HMS

5,50

6,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday karkas et

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
12:58
İkindi
16:28
Akşam
19:13
Yatsı
20:31
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