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Afyonkarahisar’da 400’e yakın polis görevlerinin başında yeni yıla girdi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 01.01.2021 00:14 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, 80 saatlik kısıtlamanın ilk akşamı olan yılbaşı gecesinde 400’e yakın polisin görev yaptığını kaydederek, gece yarısına kadar kısıtlamanın ihlali ya da asayiş ile ilgili önemli bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.Temiz, korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 21.00 itibari ile başlayan kısıtlamanın uygulanması için oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, 80 saatlik kısıtlamanın ilk akşamı olan yılbaşı gecesinde 400’e yakın polisin görev yaptığını kaydederek, gece yarısına kadar kısıtlamanın ihlali ya da asayiş ile ilgili önemli bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.
Temiz, korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 21.00 itibari ile başlayan kısıtlamanın uygulanması için oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti. Personelin yeni yılını kutlayan Temiz, yılbaşı akşamında mesai merhumu gözetmeden fedakarca görev yapan polislere başarılar diledi. Temiz, kentteki 3 karakol ve 6 uygulama noktasını ziyaret ederek personel ile bir araya geldi. Vilayet kavşağına gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Temiz, “Afyonkarahisar kent merkezinde 6 sabit uygulama noktamız var. Erenler mahallesine kurulan karakol ile 3 karakolumuz var. Bugün 400’e yakın personelimiz görev yapıyor. Kısıtlamadan dolayı zaten bir sıkıntı beklemiyoruz. Şuana kadar da yansıyan bir sıkıntımız yok” diye konuştu.
Temiz açıklamalarının ardından uygulama noktaları ve karakol ziyaretlerine devam etti.

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