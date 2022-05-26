Afyonkarahisar'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliği düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara "Şuhut Keşkeği" ile "Sakala Çarpan Çorbası" ikram edildi.

Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Festival alanındaki programda yaptığı konuşmada, Türk mutfağının milli kültürün en önemli simgelerinden olduğunu söyledi.

Türk mutfağının asırlık tarifler ve zengin içeriğiyle dünyada üne sahip olduğunu vurgulayan Keklik, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar da Anadolu mutfağını en güzel şekilde temsil etmekte ve yüzyıllardır da sergilemektedir. Bu anlamda da UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanına dahil edilen çok önemli bir şehrimizdir. Afyonkarahisar'ı tarif ederken tarihin, mermerin, zaferin, sporun ve lezzetin başkenti diyoruz. Kentimiz bu noktada da kendisini sürekli geliştiren bir şehir."

Keklik, Afyonkarahisar'ın gastronomi kültürünün valilik, belediye, üniversite, sivil toplum kuruluşu temsilcilikleri ve turizmcilerin desteğiyle her geçen gün ilerlediğini söyledi.

AKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa Sağbaş da etkinlikte Anadolu mutfağının çeşitli lezzetlerinin ikram edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından AKÜ, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği iş birliğiyle hazırlanan Şuhut Keşkeği ile Sakala Çarpan Çorbası katılımcılara ikram edildi.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, davetliler ve öğrenciler katıldı.

