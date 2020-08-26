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Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 26.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla, protokolün çelenk sunumu ve şehitlik ziyareti ile yapıldı.Büyük Taarruz ve Zafer Haftası’nın 98.

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla, protokolün çelenk sunumu ve şehitlik ziyareti ile yapıldı.
Büyük Taarruz ve Zafer Haftası’nın 98. yıl dönümü gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlanmaya başlandı. Etkinlikler kapsamında ilk tören büyük taarruzun başladığı Kocatepe’de yapıldı. Törene Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve protokol üyeleri katıldı. Çelenk sunumu öncesi protokol üyeleri, 22 Ağustos tarihinde Anıtkabir’den başlayan ve bugün Kocatepe’ye gelen ‘Büyük Taarruz Bisiklet Turu’na katılan bisikletçileri İzmir’e uğurladı. Protokol üyeleri ardından Kocatepe Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Burada İstiklal Marşı okunarak saygı atışı yapıldı.
Çelenk sunumu sonrası protokol Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği’ni ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapılması ile birlikte protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret edip, dua okuyarak mezarlara karanfil bıraktı.
Kutlamalar çerçevesinde son tören Sinanpaşa ilçesindeki Büyük Taarruz Şehitliği’nde yapıldı.

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