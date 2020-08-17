Afyonkarahisar'da "Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi" kurulacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesinin engelli bireylere yönelik hazırladığı "Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi" adlı projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2,4 milyon lira bütçeli projeyle ilde bulunan otizmli, ortopedik engelli ve down sendromluların eğitim ve istihdamına yönelik, "Gastronomi Mutfağı ve Gastroterapi Merkezi" kurulacak.

Proje kapsamında engelli vatandaşlara temel aşçılık eğitimi verilerek, yetkinlikleri artırılacak. Ayrıca merkez içerisinde kurulacak kafede engelli vatandaşların birlikte vakit geçirebilmesi sağlanacak.

Engellilerin erişimine uygun hale getirilecek binada, gastronomi şehri Afyonkarahisar'a özgü yiyeceklerin üretileceği profesyonel mutfak kurulacak.

Üretilen ürünler burada yapılacak kafe ile birlikte, belediyenin bünyesinde hizmet veren işletmelerde satışa sunulacak. Bu kafenin çalışanları da engelliler arasından seçilecek.

Engelli vatandaşlara bu mutfakta, engel durumlarına uygun olarak, aşçılık, garsonluk gibi hizmet sektöründe istihdam edilmelerini sağlayacak eğitimler verilecek.