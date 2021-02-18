YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı

18.02.2021 22:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Erkmen Geçidi'ne geldiğinde kontrollü demiryolu hemzemin geçidinden karşı tarafa geçmeye çalışan Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) üroloji doktoru Berkay Eren idaresindeki 41 TD 286 plakalı otomobile Afyonkarahisar'dan Uşak istikametine giden makinist M.A. yönetimindeki 74012 sefer sayılı tren çarptı.

Kazada otomobil demiryolu kenarına takla atarak ters döndü. Sürücü Eren ile otomobildeki Ayşegül Duran yaralandı.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan Berkay Eren ve Ayşegül Duran'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:36
Öğle
13:17
İkindi
16:18
Akşam
18:47
Yatsı
20:04

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Ballıpınar Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

JASAT müşteri gibi girdiği dükkanda 13 ayrı suçtan aranan şahsı yakaladı

JASAT müşteri gibi girdiği dükkanda 13 ayrı suçtan aranan şahsı yakaladı

Soğuk havalar pazarlarda meyve fiyatlarını etkiledi

Soğuk havalar pazarlarda meyve fiyatlarını etkiledi

Karantinada olması gereken şahıs çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalandı

Karantinada olması gereken şahıs çalıştığı akaryakıt istasyonunda yakalandı

Bu masa ve lambaderler yüzde 100 doğal ahşaptan üretiliyor

Bu masa ve lambaderler yüzde 100 doğal ahşaptan üretiliyor

Çağ merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun yapan 18 kişiden 11’i tutuklandı

Çağ merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun yapan 18 kişiden 11’i tutuklandı

Motosikletin zirvesi Afyonkarahisar'da toplanacak

Motosikletin zirvesi Afyonkarahisar'da toplanacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.