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Afyonkarahisar’da ihtiyaç sahibi öğrencilerin bursları yatırıldı

21.01.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da ihtiyaç sahibi öğrencilerin bursları yatırıldı

Sosyal Belediyecilik alanında büyük hizmetlere imza atan Afyonkarahisar Belediyesi, öğrencilere verdiği burs desteğini pandemi döneminde de sürdürüyor.

Sosyal Belediyecilik alanında büyük hizmetlere imza atan Afyonkarahisar Belediyesi, öğrencilere verdiği burs desteğini pandemi döneminde de sürdürüyor. ‘Eğitime Destek Bursu’ projesi kapsamında kriterlere uyan öğrenci velilerine banka kartları dağıtılmaya başlandı.
İlk ve ortaöğrenim fark etmeksizin mayıs ayı dahil beş ay boyunca 100 TL olacak bursun ilk ödemesi öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Burs desteği, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. Burslardan ihtiyaç sahibi olmak şartıyla öksüz, yetim, şehit ve gazi çocuğu, kendisi yüzde 40 ve üzeri engelli olan öğrenciler, anne ve babası resmi ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile diğer ihtiyaç sahibi öğrenciler faydalanıyor. Bu yıl ki eğitime destek bursuna 1500 başvuru olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Eğitim Komisyonu’ndaki arkadaşlarımızın çalışmaları doğrultusunda Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi bin 62 öğrencimizin hesaplarına mayıs ayına kadar 100 TL yatacak” dedi.
Daha önce ilkokul ve ortaokul öğrencileri için 80 TL, lise öğrencileri için 100 TL olarak belirlenen aylık burs ödemesinin bu yıl tüm öğrenciler için 100 liraya sabitlediklerini açıklayan Başkan Zeybek ilk ödemelerin yapılmaya başlandığını, bursun mayıs ayı dahil 5 ay devam edeceğini sözlerine ekledi.

Afyonkarahisar’da ihtiyaç sahibi öğrencilerin bursları yatırıldı

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