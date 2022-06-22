YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da kamu kurumlarından hırsızlık şüphelisi 13 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da kamu kurumlarından hırsızlık şüphelisi 13 kişi tutuklandı

22.06.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kamu kurumlarından hırsızlık şüphelisi 13 kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve 6 ilçesinde organize suç örgütü kurarak kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Çobanlar, Şuhut, Bolvadin, Emirdağ, İscehisar ve Bayat ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarından kablo, trafo, su motoru ve çeşitli malzemelerin çalındığı yönünde gelen 25 ihbar üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmaların ardından hırsızlık olaylarını organize suç örgütünün yaptığını belirleyen ekipler, 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 17 matkap, 16 kilogram yanmış kablo, 26 kilogram alüminyum ve bakır kablo, 3 kilogram yanmış bakır kablo, 5 su pompası, 2 demir kesme makası, 3 jeneratör, 4 trafo panosu, 2 televizyon ve tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 13'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da "Dağda Arama Kurtarma Tatbikatı"Afyonkarahisar'da "Dağda Arama Kurtarma Tatbikatı"
Balıkesir'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldüBalıkesir'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da cenaze törenine katıldıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:26
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:33
Yatsı
22:16
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

83 yaşında baba oldu! ''Oğlumun büyüdüğünü asla göremeyeceğim''

83 yaşında baba oldu! ''Oğlumun büyüdüğünü asla göremeyeceğim''

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Oyuncu kadrosu açıklandı! Dev isimler boy gösterecek

Oyuncu kadrosu açıklandı! Dev isimler boy gösterecek

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.