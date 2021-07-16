YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi yolcu hareketliliği başladı

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi yolcu hareketliliği başladı

16.07.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi yolcu hareketliliği başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kurban Bayramı tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, Afyonkarahisar Otogarı'nda kısmi yoğunluk oluşturuyor.

Kentteki vatandaşlar, 9 günlük bayram tatilini değerlendirerek memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için terminalden ve internet üzerinden aldıkları biletlerle peronlardaki otobüslerine biniyor.

Afyonkarahisar Otobüs Terminali Müdür Yardımcısı Muhittin Könül, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra otogardaki yoğunluğun başladığını söyledi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlara bilet uyarısında bulunan Könül, "Bugünlerde erken bilet temin edilmesi önemli. Arife gününe kadar otogarda yolcu hareketliğinde yoğunluk bekliyoruz. Tabii yoğunluk durumuna göre ek seferler de koymayı planlıyoruz." dedi.

Otobüs firması yetkilisi Ali Yılmaz da arife gününe kadar hareketliliğin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Yılmaz, "Bütün vatandaşlarımızı sağ salim memleketlerine ulaştırmak için 7/24 görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız, biletlerini internetten ve otogardaki bilet satış ofislerimizden temin edebilir. Şimdiden herkese hayırlı yolculuklar ve iyi bayramlar diliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dönem sona erdi! Resmen kapatıldıBir dönem sona erdi! Resmen kapatıldı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Afyonkarahisar'da 112 ekibi, yaralı köpeğin yardımına koştuAfyonkarahisar'da 112 ekibi, yaralı köpeğin yardımına koştu
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:09
İkindi
17:03
Akşam
20:29
Yatsı
22:07

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Cuma

Ballıpınar Eczanesi
Merkez
Flora Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.