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Afyonkarahisar'da "Şifa Şelalesi"nin donmasıyla kartpostallık görüntü ortaya çıktı

20.01.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da "Şifa Şelalesi"nin donmasıyla kartpostallık görüntü ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaplıcalar bölgesindeki termal suyun aktığı Şifa Şelalesi soğuk hava nedeniyle dondu.

İlçede eksi 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezindeki süs havuzlarında sular donarken, Hüdai Kaplıcaları bölgesinde 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkan termal suların aktığı Şifa Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle dondu.

Kaplıcaya gelen tatilciler, donan şelale önünde hatıra fotoğrafı çektirerek manzaranın eşsiz güzelliğini ölümsüzleştirdi.

​​​​​​​İzmir'den tatil için kaplıcalara gelen Sema Gökyer, "Şifa Şelaleri'nden akan sıcak suyun donması buraya ayrı bir güzellik katmış. Çok güzel bir görsel oluşmuş. Burayı çok seviyoruz ve burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

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